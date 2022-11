Der Wirtschaftsausschuss befasst sich in seiner Anhörung am Mittwoch, 30. November 2022, mit der Rohstoffsicherheit. Konkret geht es um die Themen: Rohstoffpartnerschaften, Rohstoffgewinnung und Rohstoffsicherung. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 9 Uhr im Saal E.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert voraussichtlich anderthalb Stunden.

Die Anhörung wird zeitversetzt am Donnerstag, 1. Dezember 2022, ab 11 Uhr im Internet unter www.bundestag.de übertragen.