Liveübertragung: Donnerstag, 15. Dezember, 12.10 Uhr

Verbraucher sollen künftig auf einen Blick erkennen können, wie ein Tier in landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland gehalten wurde. Dieses Ziel verfolgt der von der Bundesregierung angekündigte Gesetzentwurf „zur Kennzeichnung von Lebensmitteln mit der Haltungsform der Tiere, von denen sie gewonnen wurden“ (Tierhaltungskennzeichnungsgesetz – TierHaltKennzG), den der Bundestag am Donnerstag, 15. Dezember 2022, erstmals berät. Nach knapp 70-minütiger Debatte soll der Entwurf an den federführenden Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

Zur Beratung steht auch ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Eine transparente Herkunftskennzeichnung als Voraussetzung für eine freie und mündige Kaufentscheidung“ an, der ebenfalls an die Ausschüsse überwiesen werden soll. Derzeit ist noch strittig, ob der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft oder der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz bei den Beratungen die Federführung innehaben wird.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit der Regelung soll die gesetzliche Verpflichtung geschaffen werden, Lebensmittel tierischer Herkunft mit der Haltungsform der Tiere zu kennzeichnen, von denen das Lebensmittel gewonnen wurde. Der Entwurf regelt zudem die Pflichten der Landwirte und derjenigen, die das Lebensmittel verkaufen.

Die Verpflichtung zur Kennzeichnung bestehe bei in Deutschland gehaltenen Tieren, die auch hier verkauft werden – unter anderem im Einzelhandel, bei der Bedientheke, im Onlinehandel oder auf dem Wochenmarkt, heißt es. Maßgeblich für die Kennzeichnung sei die Haltungsform der Tiere während der Mast. Die verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung solle schrittweise eingeführt werden - beginnend mit frischem Schweinefleisch, gekühlt oder gefroren, verpackt oder unverpackt. Informiert werde anhand der fünf Haltungsformen für Schweine.

Für Schweine bedeutet das dem Entwurf zufolge, dass die „Haltungsform Stall“ den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht. Die nächsthöheren Stufen sähen zunehmend mehr Platz, mehr Frischluft und Auslauf für die Schweine vor. Bei der „Haltungsform Bio“ würden die Anforderungen der EU-Ökoverordnung (EU) 2018/848 gelten. Das bedeutet laut Bundesregierung „eine noch größere Auslauffläche und noch mehr Platz im Stall gegenüber anderen Haltungsformen“. (hau/05.12.2022)