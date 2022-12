Der Ausschuss für Digitales befasst sich am Mittwoch, 14. Dezember 2022, mit dem Thema „Web 3.0 und Metaverse“. Während der öffentlichen Anhörung soll es unter anderem um die Fragen gehen, welche Konzepte und Überlegungen dem sogenannten Web 3.0 und dem Metaverse zugrunde liegen, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind und wie es in Deutschland um die Forschungslage zu dem Thema steht. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Saal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert etwa zwei Stunden.

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.