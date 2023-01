Die Bundesregierung plant die Erhebung einer Einwegkunststoffabgabe. Den dazu vorgelegten Gesetzentwurf „zur Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 bis 7 der Richtlinie (EU) 2019 / 904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt“ (20/5164) hat der Bundestag am Donnerstag, 19. Januar 2023, in erster Lesung beraten.

Darüber hinaus hatte die Linksfraktion einen Antrag mit dem Titel „Einsatz von Kunststoffen verringern, Hersteller in die Verantwortung nehmen“ (20/5227) vorgelegt. Nach 40-minütiger Debatte wurden beide Vorlagen in die Ausschüsse überwiesen. Bei den Beratungen soll der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit die Federführung übernehmen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Auf der Grundlage ihres Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft und ihrer Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft habe die Europäische Union die Richtlinie (EU) 2019 / 904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt erlassen, heißt es in dem Entwurf. Diese sehe zahlreiche Maßnahmen vor, um den Verbrauch von bestimmten Einwegkunststoffprodukten zu reduzieren, das achtlose Wegwerfen von Abfällen in die Umwelt zu begrenzen und die Ressource „Kunststoff“ besser zu bewirtschaften. Entsprechend den Vorgaben der Richtlinie seien verschiedene gesetzliche und nicht gesetzliche Maßnahmen in Deutschland bereits implementiert worden.

Der vorgelegte Gesetzentwurf diene der weiteren Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 bis 7 und Artikel 14 der genannten Richtlinie (EU) 2019 / 904.

Demnach hätten die Mitgliedstaaten für bestimmte Einwegkunststoffprodukte, „für die es derzeit keine leicht verfügbaren geeigneten und nachhaltigeren Alternativen gibt“, entsprechend dem Verursacherprinzip „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ einzuführen. Die Hersteller dieser Einwegkunststoffprodukte sollen die notwendigen Kosten für Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung, der Reinigung des öffentlichen Raums sowie von Sensibilisierungsmaßnahmen decken.

Vermüllung der Umwelt bekämpfen

Ziel dieses Gesetzes sei es, die genannten EU-rechtlichen Vorschriften eins zu eins in deutsches Recht umzusetzen. Neben den vielen anderen Maßnahmen der Richtlinie (EU) 2019 / 904 solle die Pflicht zur Übernahme bestimmter Kosten durch die Hersteller dazu beitragen, Kunststoffe entlang der Wertschöpfungskette nachhaltiger zu bewirtschaften, die Vermüllung der Umwelt zu bekämpfen sowie die Sauberkeit des öffentlichen Raums zu fördern.

Daher soll mit der Regelung die rechtlichen Grundlagen zur Erhebung einer Einwegkunststoffabgabe als „Sonderabgabe mit Finanzierungsfunktion“ durch das Umweltbundesamt geschaffen werden. Die betroffenen Hersteller sollen laut Bundesregierung diese Abgabe abhängig von der jeweils erstmals auf dem Markt bereitgestellten oder der verkauften Menge an Einwegkunststoffprodukten in einen zu diesem Zweck vom Umweltbundesamt verwalteten Einwegkunststofffonds einzahlen. Der Fonds werde im Bundeshaushalt abgebildet.

Antrag der Fraktion Die Linke

Die Fraktion Die Linke fordert die Einführung einer Steuer auf Verpackungen aus Kunststoff, um Plastikmüll zu verringern. Die Bundesregierung solle dazu einen Gesetzentwurf vorlegen, heißt es in einem Antrag (20/5227) der Fraktion. Ziel sei es, einen „Anreiz zur Verminderung des Kunststoffeinsatzes zu geben“ und die „Verursacher in die Pflicht“ zu nehmen, schreiben die Abgeordneten. Die Einnahmen aus der neuen Kunststoffsteuer sollten verwendet werden, um die EU-Kunststoff-Abgabe zu zahlen. Die Fraktion verweist darauf, dass seit Anfang 2021 EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, für jedes Kilogramm nicht recycelter Kunststoffverpackungen in ihrem Land eine Abgabe aus Eigenmitteln an die EU zu überweisen. Während mehrere Staaten wie etwa Dänemark, Frankreich oder Irland eine Kunststoffsteuer eingeführt hätten, zahle Deutschland die Abgabe aus Haushaltsmitteln. Im Jahr 2023 seien dafür 1,37 Milliarden Euro eingeplant, heißt es im Antrag. Die Zahlung aus dem regulären Haushalt setze aber keinen Anreiz zur Einsparung von Kunststoffverpackungen und widerspreche zudem dem Verursacherprinzip, kritisiert die Fraktion.

Weiter plädiert die Linksfraktion dafür, eine „Kunststoffpositivliste“ und Kriterien festzulegen, die ein „besseres, vor allem hochwertigeres Recycling“ ermöglichen. „Dies soll durch unterschiedliche Höhen der Steuer in Abhängigkeit und Sortierbarkeit der Kunststoffprodukte erfolgen“, erklärt die Fraktion. (hau/sas/19.01.2023)