Liveübertragung: Donnerstag, 26. Januar, 15.40 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 26. Januar 2023, erstmals einen Antrag mit dem Titel „Carbon Capture and Storage (CCS)/Carbon Capture and Utilization (CCU) und Negativemissionen – Chancen für Klima, Industrie und Wohlstand“, den die CDU/CSU-Fraktion angekündigt hat. CCS bezeichnet die Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund, sei es an Land oder im Meeresuntergrund, CCU die Abscheidung, den Transport und die anschließende Nutzung von Kohlendioxid. Die Vorlage soll nach rund 45-minütiger Aussprache zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Klimaschutz und Energie überwiesen werden. (vom/22.01.2023)