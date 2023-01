Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich (20/5165) ist am Montag, 23. Januar 2023, bei einer öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss überwiegend auf Ablehnung und teils scharfe Kritik annähernd aller geladenen Sachverständigen gestoßen. Die Bundesregierung will in Verwaltungsgerichtsverfahren zu bestimmten Infrastrukturvorhaben durch Änderungen in der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eine zeitliche Straffung erreichen.

Die Sachverständigen aus der Richterschaft meldeten grundsätzliche Zweifel an, ob sich im gerichtlichen Verfahren überhaupt eine relevante Beschleunigung erreichen lässt. Dr. Robert Seegmüller, Richter am Bundesverwaltungsgericht und Vorsitzender des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, führte in seiner Stellungnahme aus, dass in der Praxis weitestgehend Einigkeit darüber bestehe, dass die Möglichkeiten der Beschleunigung der verwaltungsgerichtlichen Verfahren nahezu ausgeschöpft seien. Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Änderungen führten – mit Ausnahme der Verkürzung des Instanzenweges – „bestenfalls zu keiner Verzögerung der gerichtlichen Verfahren“, sagte der von der CDU/CSU-Fraktion vorgeschlagene Sachverständige.

„Bessere Ausstattung der Gerichte ist notwendig“

Ähnlich argumentierte die Vorsitzende Richterin am Bundesverwaltungsgericht, Prof. Dr. Ulrike Bick. Das vom Gesetzentwurf formulierte Ziel sei „insofern praxisfremd, als es die wahren Gründe für die erheblich zu lange Planungsdauer großer Infrastrukturprojekte ausblendet“, schrieb Bick in ihrer Stellungnahme. Vor den Abgeordneten führte die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Sachverständige zudem aus, dass eine bessere Ausstattung der Gerichte – mehr Richterinnen und Richter, mehr wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – notwendig sei. Diese Forderung wurde auch von vielen anderen Sachverständigen erhoben.

Der ehemalige Richter am Bundesverwaltungsgericht, Prof. Dr. Peter Wysk, resümierte ebenso, dass verwaltungsgerichtliche Verfahren „ein von vornherein wenig geeigneter Bereich für die schnellere Realisierung umweltrelevanter Vorhaben sind“. Er verwies auf die Vorgaben des Unions- und Völkerrechts sowie die Rechtsprechung des EuGH. Daran gemessen sei das „prozessuale Beschleunigungspotenzial“ durch frühere Beschleunigungsgesetzgebung „weitgehend ausgeschöpft“, kritisierte der von der CDU/CSU vorgeschlagene Sachverständige in seiner Stellungnahme.

„Geplante Regelungen sind schädlich“

Etwas positiver äußerte sich der Richter am Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, Dr. Fabian Scheffczyk. Die vorgeschlagenen Regelungen könnten „überwiegend dazu beitragen, gewisse Beschleunigungseffekte im gerichtlichen Verfahren zu erzielen“, führte der von der FDP-Fraktion vorgeschlagene Sachverständige aus. Allerdings nur, wenn bei den Themen früherer Erörterungstermin und Klageerwiderungsfrist nachgesteuert werden, sonst drohe der Entwurf als „Gesetz zur Verzögerung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich“ ins Bundesgesetzblatt einzugehen, sagte der Richter vor den Abgeordneten.

Dr. Franziska Heß, Rechtsanwältin und stellvertretende Vorsitzende Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Sachsen, forderte die Abgeordneten dazu auf, den Entwurf nicht weiter zu verfolgen. „Die geplanten Regelungen sind nicht nur nicht hilfreich, sondern schädlich“, sagte die von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgeschlagene Sachverständige.

Frühere Erörterungstermin in Gerichtsverfahren

Eine grundsätzlich positive Einschätzung des Entwurfes vertrat die Rechtsanwältin Prof. Dr. Ines Zenke. Positiv hob sie die geplanten Regelungen zur innerprozessualen Präklusion und Priorisierung hervor. „Wenn man nicht losläuft, kommt man nicht an“, sagte die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Sachverständige.

Unisono kritisch gesehen wurde von den sich dazu äußernden Sachverständigen der im Entwurf vorgesehene frühere Erörterungstermin in Gerichtsverfahren zu besonders bedeutsamen Vorhaben. Bei zu priorisierenden Verfahren soll das Gericht danach innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Klageerwiderung einen Erörterungstermin einberufen, um eine gütliche Einigung zu erzielen beziehungsweise eine Strukturierung des weiteren Verfahrens zu ermöglichen. Die Sachverständigen argumentierten, dass diese Regelung bei den Gerichten zu einem höheren Aufwand führen würde, ohne dass eine tatsächliche Beschleunigung zu erwarten sei.

Einführung einer präklusionsbewehrten Klageerwiderungsfrist

Weniger eindeutig fiel das Meinungsbild der Sachverständigen zu der im Entwurf vorgesehenen Einführung einer präklusionsbewehrten Klageerwiderungsfrist von zehn Wochen im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz aus. Sehr kritisch äußerten sich vor allem die Sachverständigen aus der Richterschaft. Richter Seegmüller sagte beispielsweise, die vorgeschlagene Regelung gehe „an der Praxis vorbei“. Sie zwinge die Beklagten zu einer kleinteiligen Erwiderung und führe zu weiterem Prüfungsaufwand bei Gericht. Zudem könne dann, sollte ein Punkt nicht erwidert worden sein, eine eigentlich rechtmäßige Planung aufgrund der Präklusion für rechtswidrig erklärt werden müssen. Der Vorschlag konterkariere die Intention des Entwurfes, führte Seegmüller aus.

Für diese Regelung sprachen sich hingegen BUND-Vertreterin Heß, Rechtsanwalt Prof. Dr. Remo Klinger und der Rechtsanwalt Philipp Schulte aus. Schulte schrieb in seiner Stellungnahme, dass durch so eine Frist verhindert werden könne, dass der Zeitgewinn durch die Klagebegründungsfrist „durch eine späte oder unvollständige Erwiderung der Beklagtenseite sogleich wieder eingebüßt wird“. Diese Frist müsse aber auch für Beigeladene greifen, forderte der von der Grünen-Fraktion vorgeschlagene Sachverständige.

Ausbau der Windenergie

Strittig wurde zudem die Vorschriften zum Eilrechtsschutz im vorgeschlagenen Paragraf 80c Absatz II VwGO diskutiert. In diesen Verfahren soll das Gericht bestimmte angegriffene Mängel an Verwaltungsakten außer Acht lassen können, wenn es davon ausgeht, dass der Mangel geheilt werden kann. In ihrer Stellungnahme verwies BUND-Vertreterin Heß auf europa- und verfassungsrechtliche Bedenken. Richterin Bick schrieb in ihrer Stellungnahme, dass die Regelung „keinen relevanten Anwendungsbereich“ habe. Der von der Fraktion Die Linke vorgeschlagene Sachverständige Remo Klinger, Rechtsanwalt und Mitglied im Ausschuss für Umweltrecht des Deutschen Anwaltvereins, führte zudem aus, dass die Änderung gerade im Bereich der Windkraftanlagen nach hinten losgehen und den Ausbau der Windenergie in dieser Legislaturperiode deutlich ausbremsen könnten, sei dies doch der für dieses Verfahren relevante Bereich.

Norm in modifizierter Form

Für die Norm in modifizierter Form sprach sich die Rechtswissenschaftlerin Prof. Dr. Bettina Schöndorf-Haubold von der Justus-Liebig-Universität Gießen aus. Sie schlug zudem vor, eine entsprechende Kostenregelung zu finden. Wenn ein Kläger so durch seine Klage eine Heilung des Verwaltungsaktes anstoße, dürfe er nicht mit den Kosten belastet werden, führte die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Sachverständige aus.

Der von CDU/CSU-Fraktion vorgeschlagene Sachverständige Prof. Dr. Winfried Kluth führte in seiner Stellungnahme aus, dass gegen diese Regelung – und die weiteren Regelungen in Abschnitt 80c zur Vollzugsfolgeabwägungen rechtlich nichts einzuwenden sei. Es solle aber auch nicht erwartet werden, dass von dieser Regelung „ein spürbarer Beschleunigungseffekt ausgehen“ werde, schreib der Rechtswissenschaftler von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Verwaltungsgerichtliche Verfahren über besonders bedeutsame Infrastrukturvorhaben könnten aufgrund ihrer Komplexität und der sich in tatsächlicher wie in rechtlicher Hinsicht ergebenden Schwierigkeiten lange dauern, heißt es in dem Entwurf. Ziel sei es daher, „die Verfahrensdauer für diese Vorhaben mit einer hohen wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Bedeutung weiter zu reduzieren, ohne hierbei die Effektivität des Rechtsschutzes zu beeinträchtigen“.

Unter Wahrung der Rechte der Beteiligten sollen laut Bundesregierung entsprechende Vorhaben schneller umgesetzt werden können. „Die Beschleunigung der verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist sowohl angesichts der angestrebten Energiewende mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, einschließlich des erforderlichen Ausbaus der Stromnetze, als auch im Hinblick auf den erforderlichen Ausbau und die erforderliche Erneuerung der verkehrlichen Infrastruktur dringlich“, heißt es. Sie sei erforderlich, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung innerhalb der dafür verbleibenden Zeit zu erreichen, da hierfür eine schnelle Umstellung auf nachhaltige Energieversorgung und eine Anpassung der Infrastruktur unerlässlich sei.

Vorrang- und Beschleunigungsgebot vorgesehen

Vorgesehen ist unter anderem ein Vorrang- und Beschleunigungsgebot, durch das eine bevorzugte Behandlung gegenüber anderen Verfahren gewährleistet werden soll. Im Rahmen eines Erörterungstermins in einem frühen Verfahrensstadium sollen zum einen die Möglichkeiten einer gütlichen Beilegung des Rechtsstreits ausgelotet werden, zum anderen soll, wenn es nicht zu einer solchen Beilegung kommt, ein Verfahrensplan festgelegt werden, mit dem das weitere Verfahren strukturiert wird.

Durch die Verschärfung und Ausweitung der innerprozessualen Präklusion soll der Prozessstoff begrenzt und das Verfahren damit gestrafft werden. Modifikationen im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sollen zudem dazu beitragen, „dass schneller mit der Umsetzung von Vorhaben begonnen werden kann“. Daneben soll die Spezialisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bereich der infrastrukturrelevanten Verfahren weiter gefördert werden. Zudem würden energiewirtschaftliche Fachgesetze sowie das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) punktuell geändert, um auch insofern verwaltungsgerichtliche Verfahren über Infrastrukturvorhaben zu beschleunigen. (irs/hau/23.01.2023)