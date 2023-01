Die Bundesregierung will das Raumordnungsgesetz novellieren. Einen entsprechenden Gesetzentwurf zur „Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften“ (20/4823) hat der Bundestag am Donnerstag, 15. Dezember 2022, in erster Lesung beraten. Im Anschluss an die Debatte wurde der Entwurf an die Ausschüsse überwiesen. Bei den Beratungen soll der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen die Federführung übernehmen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Ziel der Novelle ist es, Infrastrukturmaßnahmen zu beschleunigen. Um Planungsprozesse zu modernisieren, soll etwa das Beteiligungsverfahren bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen weiter digitalisiert werden. Um mehr Flexibilität in der Landes- und Regionalplanung zu erreichen, sollen Abweichungen von Zielfestlegungen in Raumordnungsplänen erleichtert werden. Auch eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes ist mit der Neuregelung verbunden, teilt die Regierung mit. Bei der Erstellung von Landes- und Regionalplänen werde die mehrfache Beteiligung der Öffentlichkeit reduziert, indem bei Änderungen bereits diskutierter Pläne nur neu und stärker Betroffene beteiligt werden.

Außerdem geht es um die Beschleunigung der Verfahren. Eine zeitliche Verzögerung beim Raumordnungsverfahren zur Prüfung von Standortalternativen bei Großvorhaben solle künftig nicht mehr den Beginn des nachfolgenden Zulassungsverfahrens verzögern können. „Es soll einen verbindlichen Zeitrahmen für das Raumordnungsverfahren geben, so dass es spätestens nach sechs Monaten abgeschlossen ist“, schreibt die Bundesregierung. (hau/15.12.2022)