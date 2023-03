Liveübertragung: Donnerstag, 30. März, 9 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 30. März 2023, erstmals über den 15. Sportbericht, den die Bundesregierung als Unterrichtung (20/5900) vorgelegt hat. Nach rund 80-minütiger Aussprache soll der Bericht zur weiteren Beratung an den federführenden Sportausschuss überwiesen werden.

Künftige Olympiabewerbungen Deutschlands

Bundessportministerin Nancy Faeser erinnert in ihrem Vorwort an den Beschluss der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vom 3. Dezember 2022, eine Grundsatzentscheidung vorzubereiten, ob, für welches Jahr und mit welchen Rahmenbedingungen sich Deutschland erneut um die Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele bewerben soll.

Faeser begrüßt die vom DOSB dazu verabschiedete „Roadmap“. Eine Bewerbung könne nur gelingen, wenn die Bevölkerung rechtzeitig einbezogen und sie von allen Beteiligten als „gemeinsame nationale Aufgabe“ verstanden werde. Stärkere internationale sportpolitische Impulse seien nötig, um Deutschland wieder „olympiareif“ aufzustellen.

Mit den Special Olympics World Games 2023, der Fußballeuropameisterschaft 2024 und den Rhein-Ruhr 2025 FISU World University Games setze Deutschland „neue Maßstäbe im Bereich sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit“, betont die Ministerin. Der Bund fördere diese „Leuchtturm-Veranstaltungen“ mit rund 150 Millionen Euro.

Förderung von Breiten- und Spitzensport

Darüber hinaus will die Ministerin den Breitensport mit gezielten Hilfen unterstützen, zum Beispiel mit dem Programm „Restart Germany – Sport bewegt Deutschland“, das der Bund mit 25 Millionen Euro unterstütze. Ziel sei es, „Menschen zurück in die Vereine zu bringen, das Ehrenamt im Sport zu stärken“ und die Integrationsarbeit der Vereine in Zeiten von Flucht und Vertreibung zu unterstützen.

Sie wolle aber auch die Spitzensportförderung optimieren durch einen zielgenauen Einsatz der öffentlichen Mittel und durch professionelle Verbandsstrukturen, schreibt Faeser. Der Bund werde dazu beitragen, deutsche Spitzenathletinnen und -athleten „auf dem Podium zu sehen“.

Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Sport

In der Dopingbekämpfung will Faeser den bisherigen Kurs fortsetzen. Höchste Priorität weist sie der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt im Sport zu.

Der Bund habe sich mit den Ländern, dem organisierten Sport und anderen „relevanten Akteuren“ darauf verständigt, ein unabhängiges Zentrum für „Safe Sport“ zu schaffen, heißt es in Faesers Vorwort. Erste Maßnahme sei die Einrichtung einer unabhängigen Anlaufstelle für die Erstberatung von Betroffenen „in den ersten Monaten des Jahres 2023“. (vom/19.03.2023)