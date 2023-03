Liveübertragung: Donnerstag, 30. März, 11.55 Uhr

Der britische König Charles III. hält am Donnerstag, 30. März 2023, eine Rede vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Im Rahmen eines Staatsbesuchs zusammen mit Königsgemahlin Camilla hält sich der König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland von Mittwoch, 29. März, bis Freitag, 31. März, in Deutschland auf.

Der Bundestag wird aus diesem Anlass seine reguläre 94. Plenarsitzung unterbrechen. Die Sonderveranstaltung beginnt voraussichtlich um 12 Uhr und wird live auf www.bundestag.de übertragen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird zu Beginn eine Begrüßungsansprache halten. Im Anschluss spricht König Charles III. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 12.30 Uhr vorgesehen.

Bereits zweite Rede im Reichstagsgebäude

Das britische Staatsoberhaupt spricht allerdings nicht zum ersten Mal im Reichstagsgebäude. Bereits vor fast drei Jahren, am 15. November 2020, hielt Charles als Prince of Wales in seiner Eigenschaft als Thronfolger eine Rede zur zentralen Gedenkveranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die Gedenkstunde zu Ehren der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft hatte im Zeichen der deutsch-britischen Freundschaft 75 Jahre nach dem Kriegsende gestanden.

Mit Charles hatte damit erstmals ein Mitglied der britischen Königsfamilie an der Gedenkveranstaltung teilgenommen, die traditionell im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in Berlin stattfindet und unter der Schirmherrschaft der Bundestagspräsidentin steht. Zuletzt hatte König Charles III. am 22. Februar 2023 die Bundestagspräsidentin bei ihrem Besuch in Großbritannien zu einer Audienz im Buckingham Palace empfangen. Anlass war die Gratulation zur Thronbesteigung des Königs. (eis/19.03.2023)