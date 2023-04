Liveübertragung: Donnerstag, 20. April, 13.10 Uhr

Ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Vetorecht des Bundestages bei Waffenexporten in Konflikt- und Kriegsgebiete“ steht am Donnerstag, 20. April 2023, auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach knapp 70-minütiger Debatte ist die Überweisung des aktuell noch nicht vorliegenden Antrags an die Ausschüsse vorgesehen. Aktuell ist noch strittig, ob bei den Ausschussberatungen der Wirtschaftsausschuss oder der Auswärtige Ausschuss die Federführung übernehmen wird. (hau/03.04.2023)