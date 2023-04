Liveübertragung: Mittwoch, 19. April, 17.15 Uhr

Der Bundestag debattiert über das Problem der Verschwendung von Lebensmitteln am Mittwoch, 19. April 2023. Zu der 40-minütigen Debatte haben die Oppositionsfraktionen von CDU/CSU und Die Linke Anträge angekündigt. Der Antrag der Unionsfraktion mit dem Titel „Lebensmittelverschwendung wirksam verringern – Lebensmittelspenden fördern“ soll im Anschluss an die Debatte ebenso an den federführenden Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft zur weiteren Beratung überwiesen werden, wie der Antrag der Linksfraktion „Lebensmittelverschwendung durch Wegwerfverbot noch verzehrfähiger Nahrungsmittel verringern“. (hau/03.04.2023)