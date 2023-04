Der Sportausschuss kommt am Mittwoch, 26. April 2023, ab 14.30 Uhr im Saal 4.300 des Paul-Löbe-Hauses zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung des Gremiums steht unter anderem der Nachbericht zu den World Games 2022 in Birmingham. Außerdem beschäftigen sich die Abgeordneten mit dem Stand der Vorbereitungen der Special Olympics World Games 2023 in Berlin, der Kanu-/Para-Kanu-Rennsport-WM 2023 in Duisburg und der Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach. (irs/21.04.2023)

Die Sitzung wird zeitversetzt am Donnerstag ab 11.30 Uhr auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 26. April 2023, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300