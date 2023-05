Liveübertragung: Donnerstag, 25. Mai, 11.40 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 25. Mai 2023, erstmals über den Gesetzentwurf zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes, den die Bundesregierung angekündigt hat. Im Anschluss an die rund 80-minütige Aussprache soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Klimaschutz und Energie überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit ihrem Gesetzentwurf will die Bundesregierung Energieeffizienzziele sowohl für den Primnäreneergieverbrauch als auch für den Endenergieverbrauch in Deutschland festlegen. Bestimmt werden sollen sowohl eine allgemeine Energieeinsparverpflichtung für Deutschland insgesamt als auch spezifische Energieeinsparverpflichtungen für die öffentlichen Stellen. Neben der Erfassung der Energieverbräuche soll dem Entwurf zufolge ermöglicht werden, dass die Energieeffizienzmaßnahmen für die öffentlichen Stellen durch eine digitale Datenerfassung umgesetzt werden. Den Bundesländern gibt die Regierung auf, ihrerseits Energieeinsparverpflichtungen gegenüber den Kommunen zu erlassen.

Wie die Regierung erläutert, haben die EU-Mitgliedstaaten im Dezember 2020 beschlossen, das EU-Klimaziel zur Senkung der Treibhausgase für das Jahr 2030 auf mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 anzuheben. 2021 habe die EU-Kommission dazu den Entwurf einer neuen Energieeffizienzrichtlinie vorgelegt. Mit dem Vorschlag würden die Energieeffizienzziele gegenüber der geltenden EU-Richtlinie deutlich angehoben, die Anforderungen ambitionierter ausgestaltet und der Anwendungsbereich vor allem bei der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand deutlich über den Bund hinaus auf Länder, Kommunen und sonstige öffentliche Einrichtungen erweitert, heißt es in der Vorlage. (vom/13.05.2023)