Liveübertragung: Donnerstag, 15. Juni, 13 Uhr

Parlamentarische Initiativen der AfD-Fraktion zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR stehen im Mittelpunkt einer Debatte am Donnerstag, 15. Juni 2023. Über den Antrag mit dem Titel „Den 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR als Nationalen Gedenktag würdig begehen“ (20/6421) wird der Bundestag nach der knapp 70-minütigen Debatte abstimmen. Dazu gibt es eine Beschlussvorlage des Ausschusses für Inneres und Heimat (20/6786), in dem die Ablehnung empfohlen wird.

Anträge und Gesetzentwürfe der AfD

Angekündigt hat die AfD-Fraktion zwei Gesetzentwürfe. Der Entwurf „zur Änderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes“ soll an den federführenden Rechtsausschuss überwiesen werden – der Gesetzentwurf „zur verpflichtenden Überprüfung der Abgeordneten im Bundestag auf Stasitätigkeit“ an den federführenden Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung.

Des Weiteren will die AfD-Fraktion mehrere Anträge vorlegen. Der Antrag mit dem Titel „Rekonstruktion zerrissener Stasi-Unterlagen umgehend in Angriff nehmen“ soll ebenso wie der Antrag „Standortentscheidung für ein Denkmal zur Ehre des demokratischen Widerstandes und Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland“ im Anschluss an die Debatte an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen werden.

Bei dem Antrag mit dem Titel „Wissenschaftliche Untersuchung der Parteizugehörigkeit und Funktionärstätigkeit späterer Bundestagsabgeordneter in der SED-Diktatur“, soll der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung die Federführung bei den Ausschussberatungen übernehmen. (hau/30.05.2023)