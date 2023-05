Liveübertragung: Donnerstag, 15. Juni, 11.40 Uhr

Der 70. Jahrestag des DDR-Volksaufstandes am 17. Juni 1953 bildet den Hintergrund einer knapp 70-minütigen Bundestagsdebatte am Donnerstag, 15. Juni 2023. Die Koalitionsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben dazu einen Antrag mit dem Titel „70 Jahre Volksaufstand am 17. Juni 1953“ angekündigt. Von der CDU/CSU-Fraktion ist ein Antrag mit dem Titel „70. Jahrestag DDR-Volksaufstand am 17. Juni 1953 – Gedenken an Opfer von Widerstand und Opposition – Würdigung von Freiheitsbewegungen“ avisiert. Beide Anträge sollen im Anschluss an die Debatte abgestimmt werden. (hau/30.05.2023)