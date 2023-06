Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung kommt am Mittwoch, 5. Juli 2023, ab 9.30 Uhr im Saal 4.300 des Paul-Löbe-Hauses zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Inhalt der öffentlichen Ausschussberatung ist unter anderem ein Expertengespräch zur Datennutzung in der Gesundheitsforschung. Die 38 Mitglieder des Ausschusses beraten langfristige Weichenstellungen in der Forschungs- und Bildungspolitik, befassen sich aber auch mit der individuellen Förderung des Einzelnen zum Beispiel durch das BAföG. Eine Besonderheit der Ausschussarbeit ist das Büro für Technikfolgen-Abschätzung (TAB), das den Bundestag bei forschungs- und technologiepolitischen Fragen berät sowie Analysen und Gutachten liefert. (29.06.2023)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 5. Juli 2023, 9.30 Uhr bis 12.45 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300