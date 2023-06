Der Bundestag hat am Donnerstag, 26. Januar 2023, erstmals einen Antrag mit dem Titel „CO 2 -Abscheidung und -Speicherung, CO 2 -Nutzung sowie Negativemissionen – Chancen für Klima, Industrie und Wohlstand“ (20/5350) beraten, den die CDU/CSU-Fraktion vorgelegt hatte. CCS bezeichnet die Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund, sei es an Land oder im Meeresuntergrund, CCU die Abscheidung, den Transport und die anschließende Nutzung von Kohlendioxid. Die Vorlage wurde im Anschluss an die Aussprache zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Klimaschutz und Energie überwiesen.

Antrag der CDU/CSU

Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Das wird nach Auffassung der Unionsfraktion nicht möglich sein, ohne CO 2 -Abscheidung und -Speicherungstechnologien (CCS) und perspektivisch auch Nutzungstechnologien (CCU) mit Nachdruck voranzubringen.