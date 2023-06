Der Bundestag hat am Donnerstag, 15. Juni 2023, erstmals den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung“ (20/6875) beraten. Die Initiative war zuvor mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen auf die Tagesordnung aufgesetzt worden. Nach der Aussprache im Parlament überwiesen die Abgeordneten die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse, wobei der Ausschuss für Klimaschutz und Energie die Federführung übernimmt. Einen Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Abschaffung der Modernisierungsumlage zum Schutz der Mieterinnen und Mieter“ (20/7226) überwies der Bundestag zur federführenden Beratung in den Rechtsausschuss.

Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes und zur Änderung der Heizkostenverordnung leitet die Bundesregierung die Energiewende im Wärmebereich ein. Die dazu seit dem 17. Mai vorliegende Drucksache (20/6875) eröffnet das parlamentarische Verfahren, enthält aber noch keine jüngst gefassten Beschlüsse der Bundesregierung oder der Koalitionsfraktionen zur Änderung des ursprünglichen Regierungsentwurfs.

Klimaschutzminister: Politik ist „Kunst des Möglichmachens“

Zum Auftakt der Debatte zitierte der Klimaschutz- und Energie-Minister Dr. Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) die Worte der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU), wonach Politik die Kunst des Möglichen sei. Das könne man so sehen, aber es sei doch eine Beschränkung, die er gerne überwinden würde: Nach seiner Auffassung, so Habeck, sollte Politik die Kunst des Möglichmachens sein.

In diesem Sinne habe man in einer großen gemeinsamen Anstrengung schon im vergangenen Krisenjahr zahlreiche Probleme angepackt, die zuvor 16 Jahre lang liegen geblieben seien. Natürlich gebe es ein Spannungsverhältnis zwischen dem sachlich Notwendigen, dem politisch Gewollten und dem gesellschaftlich Mitgetragenen, sagte der Minister auch mit Blick auf das Heizungsgesetz. Das sei nicht zu leugnen. Aber man sollte nicht aufhören, dafür zu arbeiten, dass sich die Möglichkeiten erweitern, sagte Habeck. Und das tue die Koalition.

Union: Was Sie hier machen ist eine Farce

Der Entwurf des Gebäudeenergiegesetz sei „für die Tonne“, sagte Jens Spahn (CDU/CSU). Nachdem die Regierung am Dienstag zwei DIN-A4-Seiten mit „Leitplanken“ zur Änderung des Entwurfs vorgestellt habe, sei es das Papier nicht wert, auf dem er stehe: „Was Sie hier machen, ist eine Farce.“

Das Gesetz sei „veraltet“, die Leitplanken unklar, das Verfahren „verkorkst“, der ganze Vorgang eine „Zumutung“ und der Würde des Parlaments nicht angemessen. Die Regierung solle den Entwurf zurückziehen und in ein ordentliches Verfahren eintreten. Die Zeit habe man. Für die Bürger und Bürgerinnen und auch für den Klimaschutz sei wichtig, dass es ein „gutes Gesetz“ gebe, „nicht, wann es kommt“.

Bauministerin dringt auf schnelles Handeln

Dem widersprach Wohnungs-und Bauministerin Klara Geywitz (SPD). „Wir müssen handeln“, und zwar schnell, sagte sie. Für den Austausch der Heizungsflotte sei es „viel zu spät, um bis 2045 klimaneutral zu sein“. In den vergangenen Wochen sei viel über das Heizen geredet worden – aber vorher viel zu lange nicht.

Und: Ja, es sei ein hochemotionales Thema, denn es betreffe alle, und für alle sei eine wichtige Frage, was auf einen zukomme und was das koste. Es sei ein „gewaltiger Transformationsprozess“ nötig, sagte die Ministerin. Wer so tue, als ob Gas und Öl unendlich zur Verfügung stünden und günstig blieben, der streue Bürgern Sand in die Augen.

AfD spricht von medialem Ablenkungsmanöver

Nach der wochenlangen Debatte habe sich auch mit den „Leitplanken“ nichts geändert, stellte Marc Bernhard von der AfD fest. Ölheizungen seien verboten, Gasheizungen auch, in Neubaugebieten grundsätzlich, und ansonsten seien sie nur erlaubt, wenn sie später mit Wasserstoff betrieben werden könnten – es gebe aber keinen Hersteller, der solche Gasheizungen baue.

Das Ganze sei mithin „ein mediales Ablenkungsmanöver“: Der Heizungshammer sei nicht verschoben, „er kommt mit voller Wucht – und zwar in sechs Monaten“, so Bernhard.

FDP: Fokus des Ursprungsentwurfs ist falsch

Aufgabe des Parlaments sei es, kluge Gesetze zu beschließen und darüber zu diskutieren, wie man sie „erklärbar“ mache, erklärte Dr. Lukas Köhler (FDP). Darum gehe es jetzt: zu erklären, warum es das Heizungsgesetz brauche, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Der Fokus des ursprünglichen Gesetzentwurfs sei „falsch“ gewesen, führte Köhler aus, zu sehr auf Heiztechniken gerichtet. Jetzt sei klar: Zuerst müsse der Staat vorgeben, wie es vor Ort weitergehen solle.

Dafür brauche es kommunale Wärmepläne. Im Wissen um diese Pläne dann könne jeder Bürger, jede Bürgerin frei wählen, ob man zum Beispiel mit Fernwärme, Holzpellets, Wärmepumpen oder Wasserstoff heizen wolle. Damit sei der Entwurf vom Kopf auf die Füße gestellt worden, sagte Köhler.

Linke nennt Kommunikation der Ampel „unterirdisch“

„Ich frage mich: Wie schafft es die Ampel immer wieder, gute Ideen an die Wand zu fahren, bis sie keiner mehr hören will“, sagte Ralph Lenkert (Die Linke). Der Heizungstausch sei ja richtig, selbst aus dem „verkorksten Entwurf“ der Ampel könnte man etwas machen: „Aber wie Sie kommunizieren, ist unterirdisch.“

Er befürchte, dass damit die ganze Wärmewende an die Wand gefahren werden könnte – und forderte die Koalition auf, das Förderkonzept neu zu denken und sich die Forderung der Linken nach der Abschaffung der Modernisierungsumlage zum Schutz der Mieterinnen und Mieter zu eigen zu machen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der aktuell vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung auf der seit dem 17. Mai vorliegenden Drucksache (20/6875) enthält noch keine Beschlüsse der Bundesregierung oder der Koalitionsfraktionen zur Änderung des ursprünglichen Regierungsentwurfs. Die Vorlage soll „ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität in Deutschland im Jahr 2045“ sein. Mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland werde zum Heizen von Gebäuden und zur Versorgung mit Warmwasser verbraucht, heißt es in dem Entwurf. Mehr als 80 Prozent der Wärmenachfrage werde dabei noch durch Verbrennung fossiler Energieträger gedeckt.

Ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien (EE) betrieben werden. Das vorliegende Gesetz verankert diese Vorgabe im Gebäudeenergiegesetz (GEG). Es sieht vor, dass diese Pflicht technologieneutral auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden kann und ermöglicht auch beim Einbau von neuen Heizungen in bestehenden Gebäuden noch die partielle Nutzung von fossilen Energien.

Sonder- und Härtefallregelungen

Neben der Verankerung der 65-Prozent-EE-Vorgabe für neue Heizungen im GEG sieht das Gesetz einige Vorgaben für die Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudeenergiebereich vor, die schnell wirken und gewährleisten sollen, dass Heizenergie effizient genutzt wird. In einigen Sonder- und Härtefällen erhalten die verpflichteten Eigentümer mehr Zeit zur Umsetzung der 65-Prozent-EE-Vorgabe. Dies betrifft insbesondere sogenannte Heizungshavarien, den geplanten, aber nicht unmittelbar möglichen Anschluss an ein Wärmenetz und den Austausch von Etagenheizungen und Einzelöfen.

Bei Vorliegen einer sogenannten unbilligen Härte können im Einzelfall Ausnahmen von der Pflichterfüllung zugelassen werden, wie es grundsätzlich bei allen GEG-Vorgaben gilt. Die Härtefallregelung wird konkretisiert und ergänzt, unter anderem um die erwartbaren Preisentwicklungen im nationalen und europäischen Emissionshandel.

Die technologieoffene Wahl des Gebäudeeigentümers über den Einbau einer neuen Heizungsanlage kann mit hohen Kosten für den Betrieb der Anlage verbunden sein. Deshalb sollen Mieter vor einer Belastung mit den Mehrkosten geschützt werden. Der Bitte des Bundesrates um eine gerechte Kostenverteilung hat die Bundesregierung laut Vorlage mit der Einlassung entsprochen, man werde im weiteren Verfahren weiterhin darauf achten und prüfen, dass Eigentümerinnen und Eigentümer und einkommensarme Mieterinnen und Mieter vor Überforderungen geschützt werden.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke fordert von der Bundesregierung die Abschaffung der Modernisierungsumlage. Die bislang gültige Regelung, wonach es Vermietern erlaubt ist, nach Modernisierungsmaßnahmen die jährliche Miete um acht Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten zu erhöhen, stelle eine Verteuerung der Wohnkosten für Mieterinnen und Mieter dar, „die zu Verdrängung oder Wohnungsverlust führen kann“, heißt es im Antrag der Fraktion.

Die von der Bundesregierung geplante zweite Novelle des Gebäudeenergiegesetzes forciere nun auch den Umstieg von fossilen zu erneuerbaren Energien beim Heizen im Gebäudesektor. Nach Berechnungen des Deutschen Mieterbundes könnte sich die Miete in einem unsanierten Gebäude durch den Einbau einer Wärmepumpe ohne Beanspruchung von öffentlicher Förderung für eine 70 Quadratmeter große Wohnung um bis zu 75 Euro monatlich verteuern, wenn die Investitionskosten auf die Mieter umgelegt würden.

Maßnahmen zum Umstieg auf erneuerbare Energien seien nicht nur aus klimaschutzorientierter Perspektive wichtig, sondern auch aus Gründen des Verbraucherschutzes. Dies setze allerdings voraus, dass ordnungsrechtliche Maßgaben „von einem fundierten sozialen Auffangnetz und einer effektiven und auskömmlichen Fördersystematik flankiert werden“ anstatt die Kosten für die Klimaschutzmaßnahmen auf Verbraucherinnen und Verbraucher umzulegen, schreiben die Abgeordneten in ihrem Antrag.

In diesem Sinne müssten Mieter, da sie keinerlei Einfluss auf den energetischen Zustand des Wohngebäudes hätten, davor bewahrt werden, den Großteil der Kosten für die Sanierungsmaßnahmen tragen zu müssen. „Doch genau das ermöglicht derzeit das geltende Mietrecht durch die Modernisierungsumlage“, heißt es in dem Papier. (mis/nki/eis/irs/15.06.2023)