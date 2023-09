Zu Beginn der Plenarsitzung hat am Dienstag, 5. September 2023, der Bundestag mit der Mehrheit von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen das Votum der CDU/CSU, AfD und Die Linke dafür gestimmt, die abschließende Beratung und Abstimmung über das sogenannte Heizungsgesetz am Freitag, 8. September, auf die Tagesordnung des Plenums zu setzen. Ein Antrag der CDU/CSU, den Gesetzentwurf vor dem ersten Tagesordnungspunkt ohne Aussprache aufzurufen, wurde mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen abgelehnt.

Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung (20/6875) war bereits für den 7. Juli vorgesehen gewesen. Weil das Bundesverfassungsgericht am 5. Juli einem Eilantrag des Unionsabgeordneten Thomas Heilmann stattgegeben hatte, musste die abschließende Beratung des Gesetzentwurfs jedoch vertagt werden. Heilmann hatte geltend gemacht, aufgrund knapper Beratungszeiten in seinen Rechten als Abgeordneter verletzt zu sein. Da es über den von den Koalitionsfraktionen vorgesehenen neuen Termin 8. September kein Einvernehmen gibt, musste der Bundestag über die Aufsetzung abstimmen.

SPD: Die Politik muss Klarheit über das Gesetz herstellen

„Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache steht noch aus. Es gebietet der Respekt vor dem Gericht, dass wir darüber keine Spekulationen anstellen“, sagte Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Mit der Aufsetzung in dieser Woche habe die Koalition die Konsequenzen aus der Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Anfang Juli gezogen. Nun soll in der ersten regulären Sitzungswoche diese Entscheidung getroffen werden.

Die Bürger, das Handwerk und die Hersteller von Heizungen würden von der Politik Klarheit darüber verlangen, was wie wann gelten soll. „Und genau diese Klarheit und Planungssicherheit wollen wir als Ampel an diesem Freitag herstellen.“ Seit der Einbringung des Gesetzes in erster Lesung in den Bundestag seien fast drei Monate vergangen. In dieser Zeit habe es nicht nur eine breite öffentliche Debatte, sondern auch umfangreiche parlamentarische Beratungen in den Fachausschüssen, in den Fraktionen und in zwei Expertenanhörungen gegeben. „Wir wollen dem Bundesrat dieses Gesetz fristgerecht zum 29. September zuleiten“, erklärte Mast. „Stimmen Sie im Sinne von Klarheit und Planungssicherheit der Aufsetzung für Freitag heute zu!“, bat die SPD-Abgeordnete.

CDU/CSU kritisiert Respektlosigkeit gegenüber Bundestag

Thorsten Frei (CDU/CSU), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, kritisierte seine Vorrednerin: „Sie sprechen hier von Planungssicherheit, von Respekt. Ich frage mich, wo dieser Respekt Ihrerseits bleibt.“ Frei zitierte aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Bundestag das Recht habe, über diese Frage abzustimmen, und er habe „auch das Recht zu beraten“. Aber es sei nichts dergleichen in der Zwischenzeit passiert. „Gar nichts ist passiert!“

Deswegen lehne die Unionsfraktion es ab, dass das Gesetz am Freitag zur zweiten und dritten Lesung aufgesetzt werden soll. Denn nichts sei „ausberaten“. Klar sei auch nicht, wie viel CO 2 mit dem Gesetz eingespart werde. Es soll ein Gesetz verabschiedet werden, „das den Steuerzahler und den Staat Unsummen Geld kostet, und Sie wissen gar nicht, welche Wirkung Sie damit erzielen“. Es sei ein einmaliger Vorgang, dass das Bundesverfassungsgericht in die Verfahrenshoheit und Autonomie des Verfassungsorgans Bundestag eingreifen musste, um die Rechte des einzelnen Abgeordneten gegen die Parlamentsmehrheit zu schützen. „Das ist Arroganz; das ist Respektlosigkeit gegenüber dem Bundestag, gegenüber dem Bundesverfassungsgericht und am allerschlimmsten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, die einen Anspruch darauf haben, dass wir hier ordentliche Gesetzgebung machen. Deshalb lehnen wir die Aufsetzung dieses Gesetzes am Freitag ab.“

Grüne vermissen inhaltliche Vorschläge der Opposition

Irene Mihalic, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen, widersprach der Union: „Denn von der ersten Lesung am 15. Juni an bis zur beabsichtigten zweiten und dritten Lesung am kommenden Freitag werden insgesamt 85 Tage vergangen sein.“ Das sei eine Menge Zeit gewesen, um sich inhaltlich intensiv mit dem Gesetzentwurf befassen zu können, sich dazu eine fundierte Meinung zu bilden und auch im Parlament darüber zu entscheiden.

Es sei an der Opposition, wenn man mit dem Gesetzentwurf unzufrieden sei, inhaltliche Vorschläge zu machen. „Das macht man nicht in Geschäftsordnungsdebatten, sondern mit Änderungsanträgen zum Gesetzentwurf. Diese hat Herr Heilmann ja sogar angekündigt“, sagte Mihalic. Doch „bis zum heutigen Tag“ sei kein Änderungsantrag zur zweiten Lesung zum Gebäudeenergiegesetz eingegangen.

AfD: Zustimmung in der Bevölkerung nimmt ab

Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, beschwerte sich darüber, dass die Ampelkoalition noch in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause versucht habe, das Gesetz auf „Biegen und Brechen“ durch den Bundestag zu bringen. Dann musste das Bundesverfassungsgericht die Regierung zwingen, dieses „verfassungswidriges Treiben“ einzustellen.

„Und heute, eine Sitzungswoche später, wollen Sie das identische Gesetz wieder hier durchpeitschen - in seiner alten Form, immer noch ohne Beratung, immer noch verfassungswidrig“, sagte Baumann. Doch die Zustimmung in der Bevölkerung nehme ab. „Ihr Zeitfenster schließt sich.“ Deshalb hätten die Koalitionsfraktionen Angst: „Angst vor dem Wähler, Angst vor den Wahlen in Bayern, in Hessen, in Sachsen, in Thüringen.“

FDP: Streitige Fragen müssen entschieden werden

Johannes Vogel, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, stellte in Richtung Union fest, dass seit Vorliegen der Ausschussfassung „nun neun Wochen vergangen sind, in denen wir uns alle hoffentlich mit diesem Gesetz beschäftigt haben“. Es könne gegen das Gesetz gestimmt werden und es können Änderungsanträge eingebracht werden. Es müsse dann aber auch gesagt werden, was sich ändern soll. „Denn neun Wochen Sommerpause sind ja kein Urlaub, sondern sitzungsfreie Zeit“, sagte Vogel.

Das Heizgesetz sei nach der ersten Fassung vom Kopf auf die Füße gestellt worden. „Wir haben jetzt sichergestellt, dass es keine Eingriffe ins Eigentum gibt, dass alle Bürgerinnen und Bürger ihre bestehenden Heizungen reparieren können, solange sie wollen, dass es, wenn sie neue Heizungen einbauen wollen, echte Technologieoffenheit gibt und dass der Staat jetzt erst seine Hausaufgaben macht, indem die Kommunen eine Wärmeplanung vorlegen.“ Es habe in diesem Land in den letzten Jahren daran gekrankt, dass schwierige und streitige Fragen nicht irgendwann entschieden wurden. „Damit muss Schluss sein. Wir müssen Klarheit schaffen, und deshalb beraten wir diese Woche dieses grundlegend veränderte Gesetz.“

Linke: Klimaschutz wird ein Bärendienst erwiesen

Jan Korte, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Die Linke, stellet für seine Fraktion fest, dass es eigentlich guter Brauch sei, in Haushaltswochen keine Anträge und Gesetzentwürfe zu beraten, sondern über den Haushalt zu diskutieren. Trotz Corona habe es die damalige Koalition hinbekommen, von 2018 bis 2021 in Haushaltswochen keine Anträge sachfremder Art vorzulegen. „In jeder Haushaltswoche ballern Sie hier Ihre Vorhaben rein, weil Sie sich vorher intern nicht rechtzeitig einigen konnten“, kritisierte Korte die Regierungszeit der Ampelkoalition.