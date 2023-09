Liveübertragung: Donnerstag, 28. September, 16.10 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 28. September 2023, erstmals über den Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlingen (Bundesvertriebenengesetz, BVFG), den die Koalitionsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP angekündigt haben. Gegenstand der Debatte ist zudem ein Antrag mit dem Titel „Spätaussiedler willkommen heißen – Bekenntnisse zum deutschen Volkstum anerkennen“, den die AfD-Fraktion einbringen will. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache sollen beide Vorlagen zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen werden. (vom/23.09.2023)