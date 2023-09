Liveübertragung: Donnerstag, 28. September, 14.20 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 28. September 2023, mehrere Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Inklusion: Die CDU/CSU-Fraktion kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Kultur ohne Barrieren für alle zugänglich machen – Inklusion ist Handlungsauftrag“ vorzulegen. Die Federführung zur weiteren Beratung soll der Ausschuss für Kultur und Medien übernehmen.

Physiotherapie: Die Union kündigt zudem an, einen Antrag zur „Reform der Ausbildung der Physiotherapieberufe“ vorzulegen, der eine „Evolution statt Revolution“ einfordert. Die Vorlage soll im Ausschuss für Gesundheit federführend beraten werden.

Chemikalienmissbrauch: Die CDU/CSU kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Missbrauch der Chemikalie GBL als ‚KO-Tropfen' wirksam eindämmen“ vorzulegen. Die Vorlage soll ebenfalls an den Gesundheitsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

(eis/23.09.2023)