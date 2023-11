Der Sportausschuss kommt am Mittwoch, 15. November 2023, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung des Gremiums stehen das Potenzialanalysesystem, kurz PotAS, und Erfolge im deutschen Spitzensport sowie die Vorberichte zur Rennrodel-WM 2024 in Altenberg und zur Bob- und Skeleton-WM 2024 in Winterberg. (13.11.2023)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 15. November 2023, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300