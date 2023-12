Liveübertragung: Mittwoch, 13. Dezember, 17.05 Uhr

Der Bundestag hat am Mittwoch, 13. Dezember 2023, aus Anlass des 75. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine Debatte vereinbart. 40 Minuten sind dafür vorgesehen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist eine rechtlich nicht bindende Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu den Menschenrechten. Sie wurde am 10. Dezember 1948 im Palais de Chaillot in Paris verkündet. Darin heißt es unter anderem: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Der 10. Dezember als Tag der Verkündung wird seit 1948 als Tag der Menschenrechte begangen. (hau/04.12.2023)