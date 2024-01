Liveübertragung: Donnerstag, 18. Januar, 9 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Donnerstag, 18. Januar 2024, in einer Geschäftsordnungsdebatte mit der Frage der Zulässigkeit eines Antrags auf Abwahl der Vizepräsidentin Petra Pau. Die Aussprache dazu findet vor Eintritt in die Tagesordnung statt. (eis/16.01.2024)