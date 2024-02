Der Bundeswahlausschuss stellt in einer öffentlichen Sitzung am Freitag, 1. März 2024, das endgültige Gesamtergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag neu fest. Hintergrund dieser Neufeststellung ist die Wiederholungswahl in 455 Berliner Wahlbezirken vom 11. Februar. Die Wahlwiederholung wurde vom Bundesverfassungsgericht angeordnet, nachdem es 2021 zu zahlreichen Wahlpannen in der Hauptstadt gekommen war.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Vorläufiges Ergebnis

Den vorläufig bekanntgegebenen Ergebnissen zufolge hat die Wiederholungswahl zu Verschiebungen von Mandaten gegenüber der Sitzverteilung von 2021 geführt. Die SPD verliert demnach in Berlin einen Sitz, gewinnt aber in Niedersachsen einen hinzu. Bündnis 90/Die Grünen verlieren in Berlin ebenfalls einen Sitz und gewinnen in Nordrhein-Westfalen einen hinzu. Auch Die Linke verliert in Berlin einen Sitz, kann diesen durch ein Mandat aus Hessen aber ausgleichen.

Die FDP hingegen verliert ein Mandat ersatzlos. Der Bundestag verkleinert sich aller Voraussicht nach also um ein Mandat auf dann 735 Sitze.

Eine Vorsitzende, acht Beisitzer

Der Bundeswahlausschuss besteht aus der Bundeswahlleiterin als Vorsitzende sowie acht Beisitzerinnen beziehungsweise Beisitzern und zwei Richterinnen beziehungsweise Richtern des Bundesverwaltungsgerichts. Die Beisitzerinnen und Beisitzer werden auf Vorschlag der Parteien von der Bundeswahlleiterin berufen.

Der Bundeswahlausschuss besteht auch nach der jeweiligen Hauptwahl, längstens bis zum Ablauf der Wahlperiode fort. Die Sitzungen des Bundeswahlausschusses sind öffentlich. (ste/20.02.2024)