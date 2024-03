Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kommt am Mittwoch, 13. März 2024, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung des Gremiums steht unter anderem ein Fachgespräch zu den Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Unterkünften für geflüchtete Menschen in Deutschland. Grundlage des Gesprächs ist eine gemeinsame Studie von Unicef Deutschland und dem Deutschen Institut für Menschenrechte mit dem Titel „Das ist nicht das Leben – Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in Unterkünften für geflüchtete Kinder“. (07.03.2024)

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 13. März 2024, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200