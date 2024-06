Liveübertragung: Donnerstag, 27. Juni, 11.50 Uhr

In erster Lesung berät der Bundestag am Donnerstag, 27. Juni 2024, den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur „Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen“ (20/11854, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz). Nach knapp 70-minütiger Debatte ist die Überweisung des Entwurfs an die Ausschüsse vorgesehen. Bei den weiteren Beratungen soll der Gesundheitsausschuss die Federführung übernehmen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die geplante Krankenhausreform zielt auf bessere Behandlungsqualität, weniger Bürokratie sowie den Erhalt eines lückenlosen Netzes von Krankenhäusern in ganz Deutschland ab. Den Krankenhäusern soll laut Bundesregierung der ökonomische Druck genommen werden. Durch eine sogenannte Vorhaltevergütung sollen „bedarfsnotwendige Krankenhäuser“ künftig weitgehend unabhängig von der Leistungserbringung zu einem relevanten Anteil gesichert werden. Kurzfristig solle die Berechnungsgrundlage für die Bezahlung der Krankenhäuser (Landesbasisfallwert) angepasst werden.

Um die Qualität der Versorgung zu verbessern ist geplant, Kriterien für 65 Leistungsgruppen zu definieren und sämtliche Leistungen der Krankenhäuser eindeutig einer der Leistungsgruppen zuzuweisen. Für eine Zuweisung von Leistungsgruppen müssen laut Bundesregierung Qualitätsstandards eingehalten werden. Deren Erfüllung solle grundsätzlich auch im Rahmen von Kooperationen und Verbünden zulässig sein.

Wohnortnahe Grundversorgung

Die wohnortnahe Grundversorgung bleibt laut Bundesregierung gesichert. Durch sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen würden zusätzlich zu den bedarfsnotwendigen Krankenhäusern im ländlichen Raum, die einen Zuschlag erhalten, „wohnortnah stationäre Krankenhausbehandlung mit ambulanten und pflegerischen Leistungen verbunden“. Diese Einrichtungen sicherten eine wohnortnahe medizinische Grundversorgung „durch eine Bündelung interdisziplinärer und interprofessioneller Leistungen“.

Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz basiere auf Vorschlägen der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“, die am 6. Dezember 2022 Vorschläge für eine umfassende Krankenhausreform vorgelegt hatte, teilt die Regierung mit. Auf dieser Grundlage hätten das Bundesministerium für Gesundheit, die Regierungsfraktionen und die Gesundheitsministerien der Länder bis zum 10. Juli 2023 Reformeckpunkte erarbeitet und konsentiert. Mit dem Gesetz setze die Bundesregierung diese Eckpunkte um. (hau/17.06.2024)