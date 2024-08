Für Touristen wie für Berliner ist sie eine Attraktion: Die Kuppel des Reichstagsgebäudes lockt auch in der Sommerpause viele Tausende Besucher im Parlamentsviertel an. Bevor am 10. September mit der Haushaltswoche der Plenarbetrieb wieder beginnt, können die Kuppel, die Dachterrasse und Führungen täglich besucht werden. Kuppel und Dachterrasse können kostenlos besichtigt werden. Der Besuch beim Deutschen Bundestag erfordert eine vorherige Terminbuchung.

Online -Formulare für Terminanfragen: Anmeldung

-Formulare für Terminanfragen: Anmeldung Zugangsvoraussetzungen: Aktuelle Informationen

Eine Anmeldung ist auch per Fax (030/227-36436) oder per Post (Deutscher Bundestag, Besucherdienst, Platz der Republik 1, 11011 Berlin) möglich. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Bei der Anmeldung werden Angaben zum Namen, Vornamen und Geburtsdatum benötigt. Interessierte, die spontan die Kuppel besichtigen möchten, können sich persönlich in der Serviceaußenstelle des Besucherdienstes anmelden: Informationen zum Besuch der Kuppel

Audio- Guides

Der Besuch auf der Kuppel findet immer in Eigenregie statt, es steht jedoch für Erwachsene sowie Kinder ein eigener Audio-Guide „Reichstagskuppel“ als kostenloser Informationsservice zur Verfügung. Der elektronische Kuppelführer erzählt in 20 Minuten alles Wissenswerte über das Reichstagsgebäude und seine Umgebung, den Deutschen Bundestag, die parlamentarische Arbeit und die Sehenswürdigkeiten Berlins. Die handlichen Geräte gibt es auf der Dachterrasse in zwölf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch. Daneben gibt es noch einen Audio-Guide in Leichter Sprache.

Für blinde oder stark sehbehinderte Kuppelbesucher gibt es einen eigenen Audio-Guide. Wichtige Gebäude, die beim Kuppelgang für Sehende zu erkennen sind, werden in Aussehen und Funktion beschrieben, so zum Beispiel das Bundeskanzleramt oder die Bundestagsbauten. Die Sprache ist Deutsch, der ausführliche Text umfasst 45 Minuten im Vergleich zu 20 Minuten beim herkömmlichen Audio-Guide.

Eine weitere Variante der Barrierefreiheit auf der Kuppel stellt der Video-Guide für Gehörlose dar. Beim Gang auf der Rampe wird an bestimmten „Schleifen“ das Abspielen eines Films ausgelöst. Angekündigt wird dies durch ein Vibrieren des Geräts, ähnlich wie bei einem Smartphone. Die Nutzer haben die Möglichkeit, den Film anzuhalten und auch vor- und zurückzuspulen.

Historische Ausstellung in der Kuppel

In der Kuppel kann die parlamentshistorische Ausstellung „Vom Reichstag zum Bundestag“ besichtigt werden. In zwölf Vitrinen erzählt die Ausstellung anhand ausgewählter Bilder, Dokumente und kurzer Texte die Geschichte des Reichstagsgebäudes von den Anfängen bis heute. Sie erinnert an wichtige Ereignisse der deutschen Parlamentsgeschichte und stellt weitere parlamentarische Orte in Deutschland vor.

Die Ausstellung wurde von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland konzipiert. Sie kann im Rahmen eines angemeldeten Besuchs der Reichstagskuppel besichtigt werden.

Das Dachgartenrestaurant

Für den Besuch im Dachgartenrestaurant auf dem Reichstagsgebäude ist eine Reservierung notwendig. Plätze können per Online-Formular vorbestellt werden.

Führung durch das Reichstagsgebäude

Bei Führungen durch die Liegenschaften des Bundestages werden die Aufgaben, Arbeitsweise und Zusammensetzung des Parlaments sowie die Geschichte und Architektur des Reichstagsgebäudes erläutert. Anschließend ist abhängig von der aktuellen Arbeitssituation des Parlamentes, von Sonderveranstaltungen im Reichstagsgebäude, aber auch von konkreten Wetter- und Sicherheitslagen ein individueller Kuppelbesuch möglich: Führungen im Bundestag

Film- und Lichtprojektion

Die Bundesrepublik Deutschland wird 75 Jahre und das Parlament feiert mit. Zwischen September 2023 und September 2024 begeht der Deutsche Bundestag mit Veranstaltungen, Installationen, Ausstellungen und Publikationen das Jubiläum. So verwandelt sich das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Berliner Parlamentsviertel bis Donnerstag, 3. Oktober 2024, in eine der größten Lichtspielbühnen Berlins.

Allabendlich beginnt dann mit Einsetzen der Dunkelheit eine Film-, Licht- und Tonprojektion an der Fassade des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Die halbstündige Installation trägt den Titel „Menschen und Parlament – 75 Jahre. Demokratie lebendig“: Großbildprojektion

Bürgerfest und Tag der Ein- und Ausblicke

Die Sommerpause endet im September mit einem Bürgerfest und dem Tag der Ein- und Ausblicke. Das Bürgerfest wird am Freitag, 6. September, auf dem Friedrich-Ebert-Platz, im Außenbereich des Paul-Löbe-Hauses sowie am Spreeufer stattfinden, das die 75-jährige Geschichte der „Bonner“ und der „Berliner“ Republik thematisiert.

Darüber hinaus werden am Samstag, 7. September 2024, mit einem unterhaltsamen Programm das Reichstagsgebäude, Paul-Löbe-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus für Besucher geöffnet: Bürgerfest und Tag der Ein- und Ausblicke

Parlamentshistorische Ausstellung im Deutschen Dom

Schließlich ist im Deutschen Dom am Gendarmenmarkt 1 in Berlin-Mitte die Parlamentshistorische Ausstellung des Deutschen Bundestages zu sehen. Auf mehreren Etagen zeichnet sie die wichtigsten Etappen nach: vom Hambacher Fest 1832 über die Kaiserzeit und die Weimarer Republik, den Terror der Nationalsozialisten und die Nachkriegszeit bis hin zur friedlichen Revolution in der DDR 1989 und dem heutigen Deutschen Bundestag.

Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Für Einzelbesucher und Gruppen bis zehn Personen kann zwischen 11 Uhr und 17 Uhr wird alle 30 Minuten eine halbstündige Führung zu ausgewählten Themen der Ausstellung angeboten: Parlamentshistorische Ausstellung

Anfahrt zum Reichstagsgebäude

Das Reichstagsgebäude ist zu Fuß von folgenden Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs zu erreichen:

Hauptbahnhof: Fernbahnen, Regionalbahnen, S-Bahnen, U-Bahn 5

Friedrichstraße: Regionalbahnen, S-Bahnen, U-Bahn 6

Brandenburger Tor: S-Bahnen, U-Bahn 5

Reichstag/Bundestag: U-Bahn 5. (eis/29.07.2022)