Zeit: Donnerstag, 7. November 2024, 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.800

Die Sitzung ist öffentlich.

Der 2. Untersuchungsausschuss, der die Umstände des deutschen Atomausstiegs untersuchen soll, kommt am Donnerstag, 7. November 2024, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Als Zeugen befragt werden sollen Uwe Stoll, ehemaliger wissenschaftlich-technischer Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit und Mitglied der Reaktor-Sicherheitskommission, der Leiter des Referats S I 3 – Bundesaufsicht bei Betrieb und Stilllegung von Atomkraftwerken und Forschungsreaktoren – und der ehemalige Leiter der Unterabteilung S II – Strahlenschutz – im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Untersuchungsauftrag

Der Untersuchungsausschuss wurde am 4. Juli 2024 vom Bundestag eingesetzt und befasst sich mit den staatlichen Entscheidungsprozessen zur Anpassung der nationalen Energieversorgung an die durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine veränderte Versorgungslage. Er hat den Auftrag, sich ein Gesamtbild von den Entscheidungsprozessen sowie deren Kommunikation an den Bundestag und an die Öffentlichkeit zu verschaffen.

Dies gilt vor allem für die Entscheidungen über einen möglichen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Es soll untersucht werden, welche Informationen den Entscheidungen zugrunde gelegt wurden, welche nationalen und internationalen Stellen in die Entscheidungsprozesse einbezogen wurden und ob die Einbeziehung weiterer Informationen oder Stellen sachgerecht gewesen wäre. (04.11.2024)