Zeit: Mittwoch, 13. November 2024, 11.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101

Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung kommt am Mittwoch, 13. November 2024, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Für eine starke Batterieforschung in Deutschland“ (20/11142) und ein Arbeitsbericht Nr. 212 des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit dem Titel „Naturgemäßer Waldumbau in Zeiten des Klimawandels“.

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Das Gremium erörtert langfristige Weichenstellungen in der Forschungs- und Bildungspolitik. Darüber hinaus berät das Büro für Technikfolgen-Abschätzung (TAB) den Bundestag bei forschungs- und technologiepolitischen Fragen. (08.11.2024)