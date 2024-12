Liveübertragung: Freitag, 20. Dezember, 15.35 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Freitag, 20. Dezember 2024, mit dem Verfassungsschutz. Darüber debattieren die Abgeordneten in einer von der AfD-Fraktion verlangten Aktuellen Stunde mit dem Titel „Mögliche Einflussnahme der Präsidenten der Verfassungsschutzämter verhindern – Ereignisse in Thüringen ernst nehmen“ rund eine Stunde lang. (eis/19.12.2024)