In Gedenken an die kürzlich verstorbene Abgeordnete Stephanie Aeffner (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich der Bundestag am Donnerstag, 30. Januar 2025, zu einer Schweigeminute erhoben. „In Gedanken sind wir bei ihren Angehörigen und den Hinterbliebenen“, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zu Beginn der Plenarsitzung. Zuvor würdigte sie die Grünen-Politikerin für ihren unablässigen Einsatz für eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft sowie im Kampf gegen Armut in Deutschland. Aeffner, die selbst im Rollstuhl gesessen hatte, war Mitte Januar im Alter von 48 Jahren überraschend gestorben.

„Ihr Herz schlug für die Menschen, die Solidarität besonders brauchen“

Stephanie Aeffner wurde 2021 in den Bundestag gewählt und war dort Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. (© Stephanie Aeffner)

Die studierte Sozialarbeiterin war im Jahr 2021 erstmals für ihren Wahlkreis Pforzheim in den Bundestag eingezogen – als erste weibliche Abgeordnete im Rollstuhl. Dort war sie Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ihr Credo habe gelautet: „Behindertenpolitik ist Menschenrechtspolitik“, sagte Bas im Plenum. Auch als Landes-Behindertenbeauftragte in Baden-Württemberg habe Aeffner von 2016 bis 2021 für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung gekämpft.

Allerdings, betonte Bas, habe sie nicht auf diese eine Rolle reduziert werden wollen: „Ihr Herz schlug für die Menschen, die Solidarität besonders brauchen.“ Die Grünen-Abgeordnete habe sich für eine Gesellschaft engagiert, die die Würde aller Menschen achtet und allen Menschen gleiche Rechte und Chancen gibt. „Manchmal unbequem. Immer engagiert, couragiert und geradlinig“, sagte Bas und fügte hinzu „Stephanie Aeffner wird uns fehlen.“ (irs/30.01.2025)