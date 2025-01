Liveübertragung: Mittwoch, 29. Januar, 17.15 Uhr

„Keine Klimaabgaben, kein Geld für CO 2 – CO 2 -Bepreisung abschaffen“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion avisierten Antrags, der am Mittwoch, 29. Januar 2025, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Ob der Antrag im Anschluss an die 40-minütige Debatte direkt abgestimmt oder den Ausschüssen zur weiteren Beratung überwiesen wird, ist derzeit noch unklar. (hau/02.01.2025)