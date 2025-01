Der Holocaustüberlebende Roman Schwarzman und Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas treffen am Mittwoch, 29. Januar 2025, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages zu einer Podiumsdiskussion. Diese findet im Anschluss an die Gedenkstunde im Planum statt, in der Schwarzman eine Rede vor den Abgeordneten halten wird.

Seit 1997 lädt der Deutsche Bundestag aus Anlass des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus junge Erwachsene aus Deutschland und seinen Nachbarstaaten zu einer Begegnung und Auseinandersetzung mit Fragen in Zusammenhang mit den nationalsozialistischen Verbrechen ein.

An der Jugendbegegnung 2025, die vom 23. bis 29. Januar stattfindet, nehmen knapp 80 Jugendliche im Alter von 17 bis 25 Jahren teil. Sie kommen überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Polen, Ungarn, Frankreich, Tschechien und Österreich. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits in Projekten und Initiativen aktiv, die sich für eine lebendige Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus einsetzen.

Die Veranstaltung wird ab 14 Uhr live auf www.bundestag.de übertragen.