Liveübertragung: Donnerstag, 15. Mai, 9 Uhr

Gut eine Woche nach der Vereidigung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seinem Kabinett gibt der Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen, Lars Klingbeil (SPD), am Donnerstag, 15. Mai 2025, eine Regierungserklärung ab. Für die Vorstellung seines Regierungsprogramms und die anschließende Debatte ist eine Dauer von 90 Minuten geplant. Im Laufe der Sitzungswoche werden alle Bundesministerinnen und -minister in diesem Rahmen Stellung zu den Plänen ihres jeweiligen Ressorts nehmen. Den Auftakt macht der Bundeskanzler am Mittwoch, 14. Mai, um 11.30 Uhr. (ste/09.05.2025)