Liveübertragung: Mittwoch, 21. Mai, 15.25 Uhr

Im Anschluss an die Fragestunde debattiert der Bundestag am Mittwoch, 21. Mai 2025, über die innere Sicherheit. Dazu findet auf Verlangen der AfD-Fraktion eine Aktuelle Stunde zu dem Thema „Zahl der Messerangriffe in Deutschland steigt stark – Ursachen klar benennen und entschlossen handeln“ statt. Für die Aussprache ist die Dauer von einer Stunde vorgesehen. (eis/20.05.2025)