Liveübertragung: Freitag, 23. Mai, 10.10 Uhr

„Kein Heizungsgesetz durch die Hintertür – CO 2 -Bespreisung abschaffen“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, den der Bundestag am Freitag, 23. Mai 2025, erstmals berät. Nach einstündiger Debatte ist die Überweisung des aktuell noch nicht vorliegenden Antrags an die Ausschüsse vorgesehen. Welcher Ausschuss bei den weiteren Beratungen federführend sein soll, ist aktuell noch offen. (hau/16.05.2025)