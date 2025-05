Liveübertragung: Mittwoch, 21. Mai, 17.55 Uhr

Die Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 KOM(2023)“ durch den Bundestag ist am Mittwoch, 21. Mai 2025, geplant. Ob der aktuell noch nicht vorliegende Antrag im Anschluss an die 30-minütige Debatte sofort abgestimmt oder zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen wird, ist derzeit noch unklar. (hau/16.05.2025)