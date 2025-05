Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat sich unter Leitung von Vizepräsident Bodo Ramelow (Die Linke) ist am Mittwoch, 21. Mai 2025, konstituiert. Die von der AfD-Fraktion für den Vorsitz vorgeschlagene Abgeordnete Gerrit Huy (AfD) erhielt in geheimer Wahl nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen. Somit übernimmt das dienstälteste Mitglied im Ausschuss, Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen), vorerst kommissarisch die Leitung des Gremiums. Die AfD hatte nach einer Vereinbarung des Ältestenrates, basierend auf der Fraktionsstärke, das Vorschlagsrecht für den Vorsitz dieses Ausschusses in der 21. Legislatur. Für Gerrit Huy stimmten 10 Abgeordnete, 31 Abgeordnete stimmten gegen sie, und ein Mitglied des Ausschusses stimmte mit Enthaltung.

Dem Ausschuss gehören 42 ordentliche Mitglieder an. 14 Abgeordnete entsendet die CDU/CSU-Fraktion, 10 Abgeordnete die AfD-Fraktion, 8 Abgeordnete die SPD-Fraktion, 6 Abgeordnete die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 4 Abgeordnete die Fraktion Die Linke.

Die Ausschussmitglieder

CDU/CSU: Peter Aumer, Marc Biadacz, Florian Bilic, Sandra Carstensen, Hülya Düber, Lars Ehm, Ottilie Klein, Stefan Nacke, Wilfried Oellers, Pascal Reddig, Markus Reichel, Nora Seitz, Kai Whittaker, Johannes Winkel

AfD: Carsten Becker, Peter Bohnhof, Jan Feser, Hans-Jürgen Goßner, Gerrit Huy, Lukas Rehm, Ulrike Schielke-Ziesing, René Springer, Thomas Stephan, Robert Teske

SPD: Jan Dieren, Heike Heubach, Annika Klose, Tanja Machalet, Rasha Nasr, Jens Peick, Bernd Rützel, Daniela Rump

Bündnis 90/Die Grünen: Timon Dzienus, Armin Grau, Ricarda Lang, Lisa Paus, Sylvia Rietenberg, Corinna Rüffer

Die Linke: Cem Ince, Cansin Köktürk, Sarah Vollath, Anne Zerr

(che/21.05.2025)