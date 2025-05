Der Abgeordnete Macit Karaahmetoğlu (SPD) steht an der Spitze des Bundestagsauschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums unter Leitung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wurde Karaahmetoglu am Mittwoch in geheimer Wahl mit elf Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen zum Vorsitzenden des Ausschusses bestimmt. Der Ausschuss zählt 14 ordentliche Mitglieder.

Die CDU/CSU ist in dem Gremium mit fünf Parlamentariern vertreten, die AfD-Fraktion mit drei, die SPD-Fraktion mit drei, die Fraktion Bündnis90/Die Grünen mit zwei und die Fraktion Die Linke mit einer Parlamentarierin.

Die Ausschussmitglieder

CDU/CSU: Ansgar Heveling, Dr. Hendrik Hoppenstedt, Carsten Müller, Thomas Silberhorn, Johannes Wiegelmann

AfD: Peter Bohnhof, Stephan Brandner, Fabian Jacobi

SPD: Dr. Johannes Fechner, Macit Karaahmetoğlu, Carmen Wegge

Bündnis 90/Die Grünen: Dr. Irene Mihalic, Filiz Polat

Die Linke: Ina Latendorf

(mis/21.05.2025)