Die Abgeordnete Aydan Özoğuz (SPD) steht an der Spitze des Bundestagsauschusses für Sport und Ehrenamt. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums unter Leitung von Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD) wurde Özoguz am Mittwoch zur Vorsitzenden des Ausschusses gewählt, die Wahl einer Vertreterin oder eines Vertreters steht noch aus.

Der Ausschuss zählt 14 ordentliche Mitglieder. Die CDU/CSU ist in dem Gremium mit fünf Parlamentariern vertreten, die AfD-Fraktion und die SPD-Fraktion jeweils mit drei Abgeordneten, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit zwei und die Fraktion Die Linke mit einem Abgeordneten.

Die Ausschussmitglieder

CDU/CSU: Artur Auernhammer, Fritz Güntzler, Jens Lehmann, Stephan Mayer, Dieter Stier

AfD: Jörn König, Thomas Korell, Lars Schieske

SPD: Jasmina Hostert, Bettina Lugk, Aydan Özoğuz

Bündnis 90/Die Grünen: Dr. Ophelia Nick, Tina Winklmann.

Linke: Christian Görke

(mis/21.05.2025)