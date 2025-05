Die Abgeordnete Anja Karliczek (CDU/CSU) steht an der Spitze des Auschusses für Tourismus. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums unter Leitung von Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD) wurde Karliczek am Mittwoch, 21. Mai 2025, zur Vorsitzenden des Ausschusses bestimmt. Von 14 in geheimer Wahl abgegebenen Stimmen entfielen elf auf Ja. Es gab keine Nein-Stimmen und drei Enthaltungen.

Der Ausschuss zählt 14 ordentliche Mitglieder. Die CDU/CSU-Fraktion ist in dem Gremium mit fünf Parlamentariern vertreten, die AfD und die SPD-Fraktion mit jeweils drei, Bündnis 90/Die Grünen mit zwei, und die Fraktion Die Linke mit einem.

Die Ausschussmitglieder

CDU/CSU: Cornell-Anette Babendererde, Leif-Erik Bodin, Anja Karliczek, Michael Kießling

AfD: Erhard Brucker, Sebastian Münzenmaier, Dario Seifert

SPD: Frank Junge, Christoph Schmid, Stefan Zierke

Bündnis 90/Die Grünen: Matthias Gastel, Stefan Schmidt

Die Linke: Katalin Gennburg

(nki/21.05.2025)