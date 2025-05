Der Parlamentarier Thomas Röwekamp (CDU/CSU) steht an der Spitze des Verteidigungsausschusses. In der konstituierenden Sitzung unter Leitung von Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) wurde Röwekamp am Mittwoch, 21. Mai 2025, in geheimer Wahl mit 29 Ja-Stimmen bei neun Enthaltungen zum Vorsitzenden des 38-köpfigen Bundestagsgremiums gewählt. Die CDU/CSU-Fraktion ist mit 13 Abgeordneten im Ausschuss vertreten, die AfD-Fraktion mit neun und die SPD-Fraktion mit sieben Parlamentariern. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen entsendet fünf und die Fraktion Die Linke vier Abgeordnete.

Die Ausschussmitglieder

CDU/CSU: Marlon Bröhr, Florian Dorn, Ralph Edelhäußer, Thomas Erndl, Bastian Ernst, Diana Herbstreuth, Jens Lehmann, Volker Mayer-Lay, Jan-Wilhelm Pohlmann, Thomas Röwekamp, Vivian Tauschwitz, Roland Theis, Kerstin Vieregge

AfD: Hannes Gnauck, Kurt Kleinschmidt, Heinrich Koch, Thomas Ladzinski, Rüdiger Lucassen, Jan R. Nolte, Andreas Paul, Daniel Zerbin, Jörg Zirwes

SPD: Daniel Baldy, Sabine Dittmar, Falko Droßmann, Bettina Lugk, Claudia Moll, Christoph Schmid, Marja-Liisa Völlers

Bündnis 90/Die Grünen: Agnieszka Brugger, Jeanne Dillschneider, Sara Nanni, Niklas Wagener, Robin Wagener

Die Linke: Desiree Becker, Zada Salihović, Ulrich Thoden, Donata Vogtschmidt

(wid/21.05.2025)