Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages beraten am Donnerstag, 5. uni 2025, über die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Dazu kündigen die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD an, einen Gesetzentwurf „für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ aufzusetzen. Die Vorlage wird im Anschluss an die Ausschüsse zur weiteren Beratung überweisen. (eis/03.06.2025)