Liveübertragung: Mittwoch, 9. Juli, 13 Uhr

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause befragen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 9. Juli 2025, in der rund einstündigen Regierungsbefragung den Kanzler. Zum ersten Mal stellt sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Fragen des Plenums. In Sitzungswochen können die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mittwochs nach der Sitzung des Bundeskabinetts über die dort besprochenen Vorhaben Auskunft erhalten und Fragen an die Bundesregierung stellen. Die Regierungsbefragung im Plenum dient der Erstinformation der Abgeordneten. Sie beginnt mit einem einleitenden Bericht der Regierungsmitglieder. Anschließend kann zunächst zu diesen Themen, dann zu weiteren Themen und schließlich zu sonstigen Angelegenheiten gefragt werden. (eis/30.06.2025)