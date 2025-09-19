Liveübertragung: Donnerstag, 25. September, 12.35 Uhr

Ohne Aussprache entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 25. September 2025, über eine Reihe von Vorlagen:

Vertrag von Lissabon: Abgestimmt wird etwa über einen noch nicht vorliegenden Antrag der AfD „zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1119 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität KOM(2025)524 endg.; Ratsdok.-Nr. 11184/ 25 hier: Stellungnahme gemäß Artikel 6 des Protokolls Nummer 2 zum Vertrag von Lissabon (Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit)“.

Petitionen: Zur Abstimmung stehen zudem acht Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen, die beim Bundestag eingegangen sind und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich dabei um die Sammelübersichten 34 bis 41 (21/1714, 21/1715, 21/1716, 21/1717, 21/1718, 21/1719, 21/1720, 21/1721).

(ste/19.09.2025)