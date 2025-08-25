Der Deutsche Bundestag kommt nach Saarbrücken: Beim Fest zum Tag der Deutschen Einheit präsentiert sich das Parlament vom 2. bis 4. Oktober 2025 in der Landeshauptstadt des Saarlandes. Auf dem Areal rund um das Saarländische Staatstheater am Tbilisser Platz können Besucherinnen und Besucher den Bundestag aus nächster Nähe erleben – ob im persönlichen Gespräch mit Abgeordneten, in Podiumsdiskussionen, Quizrunden oder Planspielen. Der Besuch ist kostenlos.

Forum Plenarsaal und Kommunikationsforum

Im nachgebauten Plenarsaal erfahren Gäste hautnah, wie die Herzkammer der Demokratie arbeitet. Am Freitag, 3. Oktober, können sie dort Abgeordnete und Funktionsträger zu Gesprächen treffen – etwa die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner, den Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Jens Spahn, den Polizeibeauftragten des Bundes beim Deutschen Bundestag, Uli Grötsch, die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, oder die Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD). Davor und danach kann in einem Rollenspiel live und unterhaltsam nachempfunden werden, wie das Parlament funktioniert.

Im Kommunikationsforum können Besucher ihr Wissen bei einem Quiz rund um das Hohe Haus testen und ein Erinnerungsfoto von sich erstellen lassen. Darüber hinaus informieren die Personalreferate der Bundestagsverwaltung über Jobs, Ausbildung, Studium oder Praktika beim Deutschen Bundestag. Los geht es am Donnerstag, 2. Oktober, um 15 Uhr.

Rollenspiel im Mini-Plenarsaal

Kern der Präsentation ist das sogenannte Forum Plenarsaal: eine Art Miniatur-Bundestag mit Rednerpult, Regierungsbank und zahlreichen (fiktiven) Abgeordneten. Wer möchte, nimmt im Plenum Platz, debattiert über eine Gesetzesinitiative und versucht, die anderen Fraktionen von der eigenen Idee zu überzeugen.

Das Planspiel simuliert den Weg der Gesetzgebung und gibt Besuchern die Möglichkeit, die Arbeits- und Funktionsweise des Plenarbetriebs mit seinen verschiedenen Akteuren interaktiv kennenzulernen. Jede Sitzung dauert etwa eine Stunde. Eine Präsidentin oder ein Präsident leitet die Plenardebatte und sorgt dafür, dass alle die parlamentarischen Spielregeln einhalten – ganz wie im Original in Berlin.

Wissenswertes zur Arbeit des Parlaments

Nebenan, im sogenannten Kommunikationsforum, erfahren die Gäste Wissenswertes über den Bundestag und seine Mitglieder. Neben vielfältigen Informationsmaterialien erwarten die Besucher verschiedene Mitmachangebote wie eine Fotostation. Im Kinderbereich können die Jüngsten den Bundestag spielerisch erleben. Eine Bühne für Gespräche mit bis zu zwei Gästen rundet das Angebot ab.

Am Präsentationsstand des Bundestages haben Besucherinnen und Besucher außerdem Gelegenheit, mit Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Ausgewählte Programmpunkte auf den Bühnen werden in Gebärdensprache gedolmetscht.

Tag der Deutschen Einheit

Jedes Jahr erinnert Deutschland am 3. Oktober an die deutsche Wiedervereinigung. An diesem Tag im Jahr 1990 trat der Einigungsvertrag in Kraft, mit dem die frühere DDR der Bundesrepublik beitrat. Die Teilung Deutschlands war beendet und die deutsche Einheit vollzogen.

Seither findet an diesem Datum die offizielle Einheitsfeier statt, meist in dem Bundesland, das den Vorsitz des Bundesrats innehat. Noch bis zum 1. November ist die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, Präsidentin der Länderkammer. (ste/25.08.2025)