Liveübertragung: Donnerstag, 9. Oktober, 13.50 Uhr

Ohne Aussprache entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 9. Oktober 2025, über eine Reihe von Vorlagen:

Petitionen: Abgestimmt wird über zehn Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen, die beim Bundestag eingegangen sind und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich dabei um die Sammelübersichten 42 bis 51 (21/1802, 21/1803, 21/1804, 21/1805, 21/1806, 21/1807, 21/1808, 21/1809, 21, 21/1810, 21/1811). (vom/hau/29.09.2025)