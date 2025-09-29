Liveübertragung: Mittwoch, 8. Oktober, 15.25 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Mittwoch, 8. Oktober 2025, in einer Aktuellen Stunde mit der Situation in Nahost. Die Debatte wurde auf Verlangen der Fraktionen CDU/CSU und SPD aufgesetzt und trägt den Titel „Zwei Jahre nach dem Hamas-Terror und Kriegsbeginn in Gaza – Chance auf Frieden in Nahost ergreifen“. Für die Aussprache ist die Dauer von einer Stunde vorgesehen. (eis/07.10.2025)