Aktuelle Stunde

Aussprache zum Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel

Ein Mann schreitet durch einen Wald aus Gedenkstelen.

Am Ort des Nova Musikfestivals erinnern Gedenktafeln an die 378 Menschen die durch den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet wurden. (© picture alliance / MAXPPP | Gilles Bader / Le Pictorium)

Liveübertragung: Mittwoch, 8. Oktober, 15.25 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Mittwoch, 8. Oktober 2025, in einer Aktuellen Stunde mit der Situation in Nahost. Die Debatte wurde auf Verlangen der Fraktionen CDU/CSU und SPD aufgesetzt und trägt den Titel „Zwei Jahre nach dem Hamas-Terror und Kriegsbeginn in Gaza – Chance auf Frieden in Nahost ergreifen“. Für die Aussprache ist die Dauer von einer Stunde vorgesehen. (eis/07.10.2025)