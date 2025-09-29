Liveübertragung: Donnerstag, 9. Oktober, 10.10 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Donnerstag, 9. Oktober 2025, mit der Forderung nach einer Änderung des Grundgesetzes. Dazu hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Gesetzentwurf „zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 – Einfügung des Merkmals sexuelle Identität, 21/2027)“ zur ersten Lesung vorgelegt. Die Vorlage wird im Anschluss der Aussprache voraussichtlich zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen. (eis/07.10.2025)